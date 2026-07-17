У пʼятницю, 17 липня, у Миколаєві відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «На варті степу», присвячена 30-річчю з дня заснування природного заповідника «Єланецький степ».
Про це повідомили в Миколаївській обласній раді, передає Інше ТВ.
У роботі конференції взяли участь директор Департаменту природно-заповідного фонду, природоохоронних територій та біорізноманіття Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України Едуард Арустамян, голова постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації Алла Ряжських, т.в.о начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, начальниця управління екології та природних ресурсів ОВА Олександра Єфименко, а також керівники та наукові співробітники українських заповідників, представники Національної академії наук України, провідні доктори й кандидати біологічних та географічних наук, члени природоохоронних організацій і викладачі вищих навчальних закладів.
У ході роботи учасники конференції зосередилися довкола таких пріоритетних напрямків:
Степові екосистеми: загрози, збереження та відновлення;
Природно-заповідна справа в умовах війни;
Вивчення біорізноманіття природно-заповідних територій;
Еколого-просвітницька робота установ природно-заповідного фонду.
За результатами конференції було окреслено спільні кроки та практичні алгоритми задля збереження унікальних природних комплексів.
Як повідомляло Інше ТВ, Національному історико-археологічному заповіднику «Ольвія» поблизу Миколаєва виповнилося 100 років (ФОТО)