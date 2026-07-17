У пʼятницю, 17 липня, у Миколаєві відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «На варті степу», присвячена 30-річчю з дня заснування природного заповідника «Єланецький степ».

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді, передає Інше ТВ.

У роботі конференції взяли участь директор Департаменту природно-заповідного фонду, природоохоронних територій та біорізноманіття Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України Едуард Арустамян, голова постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації Алла Ряжських, т.в.о начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, начальниця управління екології та природних ресурсів ОВА Олександра Єфименко, а також керівники та наукові співробітники українських заповідників, представники Національної академії наук України, провідні доктори й кандидати біологічних та географічних наук, члени природоохоронних організацій і викладачі вищих навчальних закладів.

У ході роботи учасники конференції зосередилися довкола таких пріоритетних напрямків:

Степові екосистеми: загрози, збереження та відновлення;

Природно-заповідна справа в умовах війни;

Вивчення біорізноманіття природно-заповідних територій;

Еколого-просвітницька робота установ природно-заповідного фонду.

За результатами конференції було окреслено спільні кроки та практичні алгоритми задля збереження унікальних природних комплексів.

Як повідомляло Інше ТВ, Національному історико-археологічному заповіднику «Ольвія» поблизу Миколаєва виповнилося 100 років (ФОТО)