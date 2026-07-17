Вдень 16 липня до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що в одному із садових товариств села Баловне Миколаївського району чоловік вистрілив у голову її сину.

На місце події прибули співробітники відділення поліції №6 Миколаївського районного управління поліції, слідчі і криміналістична лабораторія слідчого управління.

Як повідомляє поліція Миколаївської області, правоохоронці встановили, що між 62-річним чоловіком та його пасинком, який прийшов у гості, виникла сварка на ґрунті тривалих неприязних відносин. Під час конфлікту чоловік взяв мисливську рушницю та здійснив постріл у голову потерпілого.

Після цього підозрюваний разом із дружиною власним автомобілем доставили пораненого до медичного закладу. Попри зусилля лікарів, врятувати чоловіка не вдалося.

Поліцейські вилучили з місця події знаряддя злочину — мисливську рушницю, зареєстровану на зловмисника, та стріляні гільзи.

Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

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