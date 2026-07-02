Повідомлення про виявлення тіла дівчини в очереті на березі річки Південний Буг у мікрорайоні Варварівка надійшло до поліції близько 21:00 29 червня від місцевого жителя.

На місце події негайно прибули поліцейські слідчо-оперативної групи та оперативники Миколаївського райуправління, слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти з криміналістичною лабораторією та судово-медичний експерт.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, поліцейські встановили особу померлої – нею виявилась 20-річна жителька Миколаєва, яка вважалась безвісти зниклою. За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть дівчини настала внаслідок механічної асфіксії через удушення.

У ході проведення першочергових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що до вбивства дівчини причетний її знайомий, який і заявив про її зникнення.

Поліцейські встановили, що ввечері 28 червня між потерпілою і фігурантом, які прогулювались містом, на березі річки виник словесний конфлікт, у ході якого молодик задушив дівчину. Після скоєного зловмисник втік до гуртожитку, де проживав по сусідству із загиблою.

Вже наступного дня він повідомив операторам спецлінії 102, що його знайома нібито напередодні пішла до крамниці і не повернулась.

Оперативники доставили фігуранта до Миколаївського районного управління поліції, де слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі зібраних криміналістами та вилучених слідчими речових доказів, за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Миколаєва, затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нині суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

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