Міністр оборони Михайло Федоров розповів, що українським військовим нараховуватимуть “єБали”, якщо вони фіксуватимуть суїцид російських військових. Під час виступу на заході Brave1 Advantage він пояснив, що до такої “ідеї” відомство прийшло кілька місяців тому, коли на одному з напрямків росіяни почали масово вбивати себе.

“Наші оператори БпЛА зафільмували один випадок, другий, третій, п’ятий, як росіяни себе застрелюють, — розповів міністр, якого цитує «Укрінформ». — І ми вирішили давати додаткові гроші підрозділам, які ведуть розвідку, якщо вони шукатимуть такі випадки”.

Ці матеріали можуть використовувати для інформаційних операцій, навів приклад Федоров. Також вони дають розуміння того, наскільки виснаженим є окупаційне військо. Тому військове керівництво вирішило відкрити для бійців СОУ новий напрямок, на якому вони зможуть отримати за фільмування таких випадків “єБали” — бонуси, які згодом можна обміняти на техніку українського виробництва.