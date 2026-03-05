3 березня 2026 року минуло 100 років від заснування Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія» — установи, що охороняє та досліджує руїни однієї з найдавніших міських цивілізацій на території України.

Створений у 1926 році, заповідник став ключовим центром вивчення античної спадщини Північного Причорномор’я та важливою ланкою академічної традиції НАН України.

Саме тут, поблизу сучасного с. Парутине на Миколаївщині, відкривається багатошарова історія Ольвії — грецького поліса, який був центром торгівлі, політики й культури на межі еллінського та степового світів. Розкопки, наукові публікації й музейні зібрання заповідника допомагають відтворювати повсякдення античного міста: його планування, ремесла, культові практики та контакти з сусідніми спільнотами.

Зараз дослідження призупинені через військову агресію Росії.

Як повідомляло Інше ТВ, Давньогрецька обрядова чаша, знайдена в Ольвії поблизу Миколаєва, зберігається в Національному музеї історії України