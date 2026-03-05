Китай збільшить витрати на оборону на 7% у 2026 році, йдеться у заяві, опублікованій у четвер. Це найнижчий показник за п’ять років, але він, як і раніше, випереджає ширші цільові показники економічного зростання та показники решти Азії на тлі зростаючої регіональної напруженості, у тому числі через Тайвань.

Про це повідомляє Reuters

Аналітики в галузі безпеки та регіональні військові аташе уважно стежать за бюджетом Китаю, оскільки країна прагне модернізувати збройні сили до 2035 року, одночасно нарощуючи розгортання військ у Східній Азії та проводячи чистки у вищому керівництві для боротьби з корупцією.

Прем’єр-міністр Лі Цян заявив на відкритті щорічного засідання парламенту, що Китай підвищить боєздатність та прискорить розвиток «передових бойових можливостей», а також представив ширший прогноз зростання ВВП в діапазоні від 4,5% до 5%.

“Усі ці кроки зміцнять наш стратегічний потенціал щодо захисту суверенітету, безпеки та інтересів розвитку Китаю”, – заявив Лі у своєму робочому звіті, додавши, що президент Сі Цзіньпін несе вищу командну відповідальність.

Показник у 7%, який слідує за трьома роками щорічного зростання на 7,2% і є найнижчим із 6,8% у 2021 році, є частиною кампанії з витрат, у рамках якої китайські військові розробили нові передові ракети, кораблі, підводні човни та методи спостереження.

Зростання показників цього року показало, що Пекін дотримується давнього принципу балансу між економічним зростанням та цілями національної оборони, заявив Джеймс Чар зі Школи міжнародних досліджень ім. С. Раджаратнама у Сінгапурі.

“По суті, бюджет Народно-визвольної армії Китаю зростав досить стабільними темпами у відсотках від ВВП… приблизно темпами зростання ВВП плюс інфляція”, – додав Чар, фахівець із оборони Китаю.

Це відбувається на тлі найгучнішої за останні десятиліття чистки у вищих військових чинах, в ході якої два найвищі генерали виявилися замішані в дисциплінарних розслідуваннях.

У січні щодо Чжан Юся, досвідченого військового союзника Сі Цзіньпіна, було розпочато розслідування, а іншого, Хе Вейдуна, було вислано з країни у жовтні минулого року.

В результаті чищення у Верховній Центральній військовій комісії залишилося всього два члени з семи, як завжди: сам Сі Цзіньпін як голова і нещодавно призначений заступник голови Чжан Шеньмінь.

«Посилення заходів щодо боротьби з корупцією показало, що Пекін ретельніше контролюватиме військові витрати», — сказав Вень-Ті Сун, аналітик з питань безпеки з Тайваню, хоча було очевидно, що всі рівні влади стали більш економними.

Уряд, як і раніше, прихильний до «абсолютного керівництва правлячої Комуністичної партії над збройними силами», додав Лі.

«Керуючись принципом забезпечення політичної лояльності в армії, ми й надалі удосконалюватимемо військово-політичну діяльність і досягатимемо значних успіхів у досягненні цілей, поставлених до століття Народно-визвольної армії Китаю».

Деякі регіональні аналітики вважають, що річниця заснування Тайваню, яка припадає на наступний рік, призведе до подальшого збільшення військових навчань та розгортання військ навколо Тайваню, демократично керованого острова, який Пекін вважає своєю територією.

«ВОЗ’ЄДНАННЯ» З ТАЙВАНЕМ

Китай “рішуче боротиметься з сепаратистськими силами, що прагнуть до “незалежності Тайваню”, і протистоятиме зовнішньому втручанню”, – поклявся Лі, фактично повторивши свої торішні заяви.

Це “сприятиме мирному розвитку відносин між двома берегами Тайванської протоки і просуне справу національного возз’єднання”, додав він.

Уряд Тайваню, який заявляє, що тільки жителі острова можуть вирішувати свою долю, ніяк не відреагував на висловлювання Лі.

Лі пом’якшив своє попередження про міжнародну обстановку, зроблене рік тому, назвавши її «складною та непростою», а не «все складнішою і суворішою», у коментарях, в яких згадувалися «зміни, небачені за сторіччя».

У Токіо глава кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара заявив, що Китай недостатньо прозорий щодо високого рівня витрат на оборону, що зберігається, і посилення свого потенціалу.

Незважаючи на спроби Китаю змінити статус-кво у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях «силою чи примусом», Японія продовжить докладати зусиль для побудови конструктивних та стабільних відносин з ним, заявив Кіхара на прес-конференції.

Хоча боротьба з корупцією залишила прогалини у командній структурі НВАК і підірвала короткострокову боєздатність, очікується, що вона продовжить покращувати можливості та розширювати модернізацію, заявили у Міжнародному інституті стратегічних досліджень.

Зростання військових витрат Китаю стабільно випереджає показники решти Азії на тлі глобального збільшення оборонних бюджетів, йдеться у звіті.