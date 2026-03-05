У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області

інформують, у січні – лютому 2026 року платники податків Миколаївщини перерахували до зведеного бюджету 2,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

Слід зазначити, що ПДФО формує майже 64 відс. доходів місцевих бюджетів та 51 відс. державного бюджету.

Із загальної суми, перерахованого за звітний період податку, майже 1,4 млрд грн спрямовано до державного бюджету. Поряд із цим, до місцевих бюджетів на розвиток територіальних громад перераховано понад 1,2 млрд гривень.

Податківці Миколаївщини впевнені, що запорукою вагомої сплати ПДФО є сумлінне ставлення більшості представників бізнесу Миколаївщини до офіційного працевлаштування та своєчасного перерахування податків і зборів із заробітної плати.

Варто відмітити, що з метою забезпечення надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету податківці беруть участь у спільних комісіях при держадміністраціях з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості із виплати заробітної плати та легалізації робочих місць.

ПДФО – це внесок кожного у нашу перемогу, розвиток країни, реалізацію важливих соціальних проєктів. Ваші сплачені податки працюють на країну та забезпечують стабільність держави, – стверджують в ДПС Миколаївщини.

Нагадуємо! Ставка ПДФО становить 18 відс., і сплачується вона з доходів, отриманих громадянами у вигляді заробітної плати, винагород за цивільно-правовими договорами, орендної плати, інвестиційного прибутку та інших доходів, визначених Податковим кодексом України.

Роботодавці зобовʼязані виступати податковими агентами – утримувати та перераховувати ПДФО із заробітної плати працівників до бюджету.

Фізичні особи, які отримують доходи не від податкових агентів (наприклад, від надання послуг або оренди майна), повинні самостійно подати декларацію про майновий стан і доходи та сплатити податок.