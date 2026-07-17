Президент України Володимир Зеленський прийняв доповідь командира 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ Андрія Білецького.

Які питання обговорювалися на зустрічі, повідомив на своєму телеграм-каналі очільник Української держави, передає Інше ТВ.

«Доповідь командира 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ Андрія Білецького. Вдячний за сильні позиції корпусу. Обговорили ситуацію на фронті на Харківщині та Донеччині, можливі кроки росіян і наші завдання у захисті. Ключове – українські фронтові позиції мають бути настільки міцними, наскільки це потрібно, щоб захищати незалежність і національні інтереси нашої держави у світі та в дипломатичній роботі. Фронт – це основа. Спеціальна увага – забезпеченню наших підрозділів. Андрію, дякую!» – йдеться в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський провів нараду з військовими – говорили про дрони, обмін полоненими і проведення спеціальної Ставки (ФОТО)