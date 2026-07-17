Як повідомляло Інше ТВ, Перша українська гімназія ім.Миколи Аркаса (тепер це – ліцей им.М.Аркаса) була зруйнована внаслідок російського ракетного удару 1 листопада 2022 року.

Ремонт пам’ятки архітектури місцевого значення «Маріїнська гімназія. 1892 року» (а саме в цій будівлі і розташовувався ліцей ім.М.Аркаса), який розпочали в січні 2025 року, є складовою проєкту «Відновлення житла та соціальної інфраструктури», який реалізує UNOPS за фінансової підтримки Королівства Данії.

Що зроблено на даний момент, поінформував Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.

«На сьогодні завершено етап стабілізації будівлі, що дозволило перейти до наступних робіт. Вже розпочато відновлення фасаду. Усередині проводиться заміна пошкоджених конструкцій і підготовка до наступних етапів. Паралельно облаштовуємо укриття, адже безпека дітей і вчителів залишається ключовою умовою для відновлення навчального процесу.

Роботи вже перейшли у фазу повної реставрації. Попереду ще багато завдань, але важливо, що цей об’єкт системно відновлюється», – зазначив мер.