Google Play прибрав зі свого магазину російські застосунки VK (ВКонтакте), месенджер Max і “Однокласники”. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Це сталося після запровадження санкцій ЄС проти холдингу VK та пов’язаної з ним компанії-розробника Maх.

Під видалення потрапив широкий перелік продуктів, якими володіє холдинг VK. Так, з пошуку зникли спеціалізовані сервіси: “VK Видео”, “VK Музика”, “VK Месенджер”, “VK Знайомства”, а також пошта та хмарне сховище Mail.ru. Користувачі також не можуть завантажити допоміжні інструменти “Юла”, “Маруся” та “Календар”.

Водночас пресслужба VK заявила, що всі додатки “продовжують працювати у штатному режимі”, а завантажити їх можна на сторонніх майданчиках.