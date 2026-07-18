Висока маневровість, точне і плавне пілотування на різних швидкостях, високі тактико-технічні характеристики – Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Збройних Силах України ефективний український БпАК «Циклоп».

Він призначений для ураження повітряних і наземних цілей противника, інформує Міноборони України.

БпАК «Циклоп» розробили на українському підприємстві, яке має досвід виготовлення зразків ОВТ спеціально для виконання завдань у сучасній війні високої інтенсивності.

Різні модифікації «Циклопа» працюють на фронті вже кілька років.

БпАК «Циклоп» має кілька модифікацій, орієнтованих для виконання різних військових завдань:

одні – дешевші, конструктивно простіші і легші в експлуатації, розраховані на ураження наземних цілей або повітряних, які рухаються повільно і на незначній висоті;

інші – мають значно вищі тактико-технічні характеристики, розраховані на ефективне ураження швидкісних «шахедів» на значній висоті.

БпЛА «Циклоп» має розмах крил трохи більше 1 м, може перебувати у повітрі майже 1,5 год. Здіймається вище, ніж максимальна висота роботи російських ударних або розвідувальних повітряних безпілотників.

Радіусу дії комплексу вдосталь для прикриття будь-якого обласного центру України від безпілотних засобів повітряного нападу.

Компактні розміри і висока швидкість БпЛА «Циклоп» суттєво знижують ризик ураження

БпЛА «Циклоп V2» вже знищив понад сотню повітряних цілей.

Серед них:

«Гербера»;

Zala;

«Орлан»;

Supercam;

«Ланцет»;

«Молнія» тощо.

Першого російського «шахеда» над територією російської Курської області уразив саме «Циклоп».

Як повідомляло Інше ТВ, З початку року Міноборони допустило до експлуатації понад 400 БпАК українського виробництва