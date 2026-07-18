Висока маневровість, точне і плавне пілотування на різних швидкостях, високі тактико-технічні характеристики – Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Збройних Силах України ефективний український БпАК «Циклоп».
Він призначений для ураження повітряних і наземних цілей противника, інформує Міноборони України.
БпАК «Циклоп» розробили на українському підприємстві, яке має досвід виготовлення зразків ОВТ спеціально для виконання завдань у сучасній війні високої інтенсивності.
Різні модифікації «Циклопа» працюють на фронті вже кілька років.
БпАК «Циклоп» має кілька модифікацій, орієнтованих для виконання різних військових завдань:
одні – дешевші, конструктивно простіші і легші в експлуатації, розраховані на ураження наземних цілей або повітряних, які рухаються повільно і на незначній висоті;
інші – мають значно вищі тактико-технічні характеристики, розраховані на ефективне ураження швидкісних «шахедів» на значній висоті.
БпЛА «Циклоп» має розмах крил трохи більше 1 м, може перебувати у повітрі майже 1,5 год. Здіймається вище, ніж максимальна висота роботи російських ударних або розвідувальних повітряних безпілотників.
Радіусу дії комплексу вдосталь для прикриття будь-якого обласного центру України від безпілотних засобів повітряного нападу.
Компактні розміри і висока швидкість БпЛА «Циклоп» суттєво знижують ризик ураження
БпЛА «Циклоп V2» вже знищив понад сотню повітряних цілей.
Серед них:
«Гербера»;
Zala;
«Орлан»;
Supercam;
«Ланцет»;
«Молнія» тощо.
Першого російського «шахеда» над територією російської Курської області уразив саме «Циклоп».
Як повідомляло Інше ТВ, З початку року Міноборони допустило до експлуатації понад 400 БпАК українського виробництва