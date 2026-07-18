Вчора, 17 липня, приблизно о 22:45, по вул. Одеській у с.Коблеве Миколаївського району сталася ДТП за участі автомобіля Subaru Forester, за кермом якого перебував 38-річний водій, та пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому для переходу місці.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, наслідок автопригоди 52-річний пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.

Наразі слідчі встановлюють обставини та причини автопригоди.

Поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками вказаної ДТП, з проханням звернутися за телефонами 068-327-44-14 або 102.



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