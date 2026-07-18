У ніч на 18 липня (з 18:00 17 липня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, двома протикорабельними ракетами Онікс із ТОТ АР Крим, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 90 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами “Бандероль” та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару – Одещина!

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Як повідомляло Інше ТВ, За вчора українські СБС уразили ще 13 суден «тіньового флоту» у Чорному та Азовському морях, загалом – 172