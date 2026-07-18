Ще 13 суден тіньового флоту впольовано 18 липня «Птахами СБС» у Чорному та Азовському морях: 8 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир та 2 плавучих крани.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді, передає Інше ТВ.

Загалом у період дії операції СБС “МоЛоЧКа” з 6 по 18 липня Птахами СБС уражено 172 судна зі складу тіньового флоту рф.

«Ціль незмінна: зупинка логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій.

Кожний самохідний плавзасіб перетворюватимемо на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн.

Ми встоїмо.

Москва ляже, МоЛоЧКа у дії.

Крим відгодуємо та відбудуємо», – написав «Мадяр».

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