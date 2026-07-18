Попри постійні російські обстріли Одещини, екіпажі катерів ВМС ЗС України успішно провели рятувальну операцію.

Про це повідомили в Командуванні ВМС ЗСУ, передає Інше ТВ.

Після російського удару суховантажне судно VENTURO зазнало пошкоджень та втратило хід. На жаль, серед цивільних є загиблий. Незважаючи на небезпеку, військові моряки вийшли в море, щоб надати допомогу.

У результаті рятувальної операції 17 цивільних моряків, громадян Філіппін, були безпечно евакуйовані на берег.

Як повідомляло Інше ТВ, У порту Миколаєва внаслідок російської атаки пошкоджено 4 судна, 2 загиблих