Про ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 18 липня, повідомляє Миколаївська ОВА.

Учора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Унаслідок атаки на портову інфраструктуру в м. Миколаєві загинули двоє чоловіків віком 35 та 37 років. Пошкоджено чотири цивільні судна під іноземними прапорами, виникла пожежа. У Радсадівській громаді пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Баштанський район

Учора ворог завдав удару, попередньо з РСЗВ, по Горохівській громаді. Постраждалих немає.