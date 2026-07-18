Нафтобаза “Ногінська” у місті Ногінськ Московської області є однією з ключових точок з переробки та відвантаження нафтопродуктів у регіоні.

Заснована у 1975 році. Спеціалізується на переробці та відвантаженні різних видів палива. Тут проводиться переробка сирої нафти та виробництво нафтопродуктів, таких як бензин, дизельне паливо, мазут та інші види палив, що спалюються.



Нафтобаза «Ногінська» позиціонується на ринку як самостійний незалежний оператор паливного ринку. Вона використовується для зберігання, перевалки, наливу та відвантаження світлих нафтопродуктів (бензин, дизельне паливо, гас). На нафтобазі розташовано 24 резервуари, загальний обсяг резервуарного парку – 11 500 кубометрів.

Нафтобаза виступає ключовим інфраструктурним партнером для цілого пулу трейдерів та паливних груп Московського регіону. Потужності НБ «Ногінська» активно використовуються у комерційних та логістичних ланцюжках великих постачальників палива, які орендують резервуари для зберігання та відвантаження свого асортименту.

Нафтобаза “Ногінська” має, а тепер сподіваємось, що мала стратегічне значення для забезпечення паливом Московської області та сусідніх регіонів.