Під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у пʼятницю, 17 липня, Угорщина відмовилася розпочати процес відкриття перемовних кластерів №2 та №3 для України, але погодилася щодо кластера №3 для Молдови.

Однак, цей варіант не знайшов підтримки більшості держав ЄС, і жодного рішення не прийняли, передає “Європейська правда” з посиланням на власні джерела в ЄС.

Угорщина погодилася почати процес відкриття кластера №3 для Молдови, але не підтримала його відкриття для України, у результаті відкриття кластерів заблоковане для обох держав.

“Сьогодні COELA обговорювала результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови з тим, щоб затвердити їх та надіслати обом державам офіційні листи з проханням надати ЄС свої перемовні позиції по обом кластерам. Але Угорщина дала зелене світло лише надсиланню листа Молдові щодо кластера №3”, – розповів один зі співрозмовників “Європейської правди”.

Але ряд представників інших держав ЄС виступили проти такого розділення України та Молдови у перемовинах про вступ і не підтримали цей варіант.

У результаті, через відсутність консенсусу, було вирішено повернутися до питання затвердження результатів скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови на наступному засіданні COELA у середу, 22 липня.

Варто зауважити, що 22 липня – останнє засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) перед літньою перервою.

Перша зустріч експертів з розширення у Брюсселі після літніх відпусток запланована на 1 вересня.

Як повідомляло Інше ТВ, Вступ України до ЄС: всі кластери готові до відкриття