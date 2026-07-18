Неспокійною ніч видалася для окупантів у Криму — під атакою безпілотників опинився військовий аеродром Гвардійське.

Як повідомляє Крымський ветер, супутники фіксують одразу кілька пожеж, зокрема в районі стоянки авіатехніки та ангарів, де можуть зберігатися “шахеди”.

Перші вибухи в районі аеродрому пролунали опівночі.

Місцеві повідомляли, що понад 20 прильотів було по аеродрому, мобільні вогневі групи намагалися щось збивати, але не вийшло.

На аеродромі спостерігалася заграва, було чути нетривалу детонацію.