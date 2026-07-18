Як повідомляло Інше ТВ, ввечері 17 липня Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо стосунків з Польщею: визначилися і з пріоритетами, і з дипломатією, і з історією (ФОТО).

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у п’ятницю ввечері, 17 липня, що із задоволенням і надією сприймає слова та рішення президента України Володимира Зеленського щодо ексгумацій на Волині.

Він також наголосив, що Польща готова до серйозного та дружнього діалогу з Україною у питаннях, які об’єднують обидві країни, а також у тих, що нині залишаються предметом суперечок, повідомляє Українська служба Польського Радіо.

Туск зазначив, що відносини між Польщею та Україною мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді. За його словами, Варшава готова вести діалог як у питаннях, які об’єднують країни, так і в тих, що сьогодні їх розділяють.

Останніми місяцями у польсько-українських відносинах зросла напруга через історичні питання, зокрема суперечки щодо вшанування пам’яті Української повстанської армії та пов’язаних із нею постатей.