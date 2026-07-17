Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо української політики на Польському напрямку.

З чим визначилися, очільник української держави повідомив на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Пріоритети очевидні: усім в Європі потрібні добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, які будуються на повазі. Польща відчутно підтримала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, і ми вдячні Польщі. Захист незалежності України прямо означає посилення незалежності Польщі, і безпекові виклики, які стоять у наш час перед Європою, можуть бути вирішені тільки у співпраці, зокрема у співпраці вільних націй нашого регіону», – зазначив Зеленський.

Також була прийнята низка рішень.

«Перше: будуть рішення на дипломатичному напрямку. Друге: будуть відкриті всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України щодо трагічних подій ХХ століття на Волині. Третє: будуть рішення для надання додаткової суттєвої кількості дозволів на пошукові ексгумаційні роботи, і разом із польською стороною маємо забезпечити більшу спроможність для проведення таких робіт. Четверте: обговорили можливі формати для розширення міжсуспільного діалогу України та Польщі. П’яте: домовилися з Олександром Алфьоровим, керівником Українського інституту національної пам’яті, про розширення можливостей інституту. Олександр підготовить і представить системні пропозиції, і прошу відповідних урядовців та профільний комітет Верховної Ради України розглянути можливість збільшити фінансове та інше забезпечення Українського інституту національної пам’яті. Для достойного представництва українських інтересів потрібні й відповідні спроможності», – зауважив Президент.

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