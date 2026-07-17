Колишній голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, якого нещодавно призначили міністром у справах ветеранів України, записав миколаївцям прощальне відеозвернення:

“Доброго вечора, ми з України!

Саме так починалася сильна історія Миколаївщини. Тут, у 2022 році. Сьогодні моя каденція добігла кінця – п’ять із лишком років.

Я щиро вдячний усім миколаївцям, усім жителям Миколаївщини за довіру. За все, що вдалося зробити, і за те, що не вдалося.

Миколаївщину не залишаю. Буду підсилювати вже на іншому рівні.

Обов’язки начальника ОВА виконуватиме мій перший заступник Георгій Решетілов. Це дуже досвідчена людина, яка від самого початку працювала пліч-о-пліч зі мною. Він виконав величезний обсяг роботи й отримає всю необхідну підтримку та повноваження.

Зі свого боку я й надалі працюватиму над тим, щоб Миколаївщина отримувала фінансування з державного бюджету. Усі проєкти продовжуватимуться, а підтримка буде ще більшою.

Переходжу на дуже відповідальну посаду, бо розумію, наскільки це важливо для наших хлопців і дівчат. Про майбутню роботу поки що говорити не буду, але маю серйозний план, який ще допрацьовую.

Ще раз дякую всім миколаївцям, усім, із ким ми працювали. З ким усе вдалося і з ким не все вдалося. Усе буде добре.

У душі й у серці я назавжди залишаюся миколаївцем. Я цим пишаюся. Нашу культуру, наш характер і наші цінності я нестиму далі.

Дякую всім. Пішов працювати.“

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