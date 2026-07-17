Британський політик Енді Бернем оголошений новим лідером Лейбористської партії. Вже 20 липня він обійме посаду прем’єр-міністра Великої Британії.

Про це повідомляє The Guardian і Уніан.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд підтвердила, що Бернем стане новим лідером Лейбористської партії. Вона зазначила, що був лише один кандидат, який відповідав усім вимогам.

“Один кандидат отримав 379 номінацій. Перевищивши поріг у 20 % від кількості членів парламентської фракції Лейбористської партії, він отримав право перейти до наступного етапу. Ще один кандидат отримав одну номінацію і не має права на участь у подальшому процесі”, – розповіла Махмуд.

За її словами, серед афілійованих профспілок та соціалістичних товариств єдиний кандидат, який відповідає вимогам, отримав загалом 23 номінації. До їхнього числа увійшли номінації від усіх 11 профспілок, що становить значно більше 5% від кількості членів афілійованих організацій.

“Оскільки інших кандидатів, які відповідають вимогам, не було, для мене велика честь оголосити, що належним чином обраним лідером Лейбористської партії є Енді Бернем”, – підкреслила Махмуд.

Перші заяви Бернема

У своїй першій заяві після призначення лідером Лейбористської партії Бернем, звертаючись до інших політиків, сказав, що хоче повернути людям надію:

“Ми єдині, і ми спрямовуємо силу, що випливає з цієї єдності, на служіння людям і місцям, які занадто довго чекали, коли політика поверне їм надію. І саме це ми й збираємося зробити, друзі. Ми повернемо їм надію”.

Також Бернем віддав данину поваги Кіру Стармеру. Майбутній прем’єр Великої Британії зазначив, що під керівництвом Стармера Лейбористська партія “пройшла шлях від найважчої поразки до однієї з найбільших перемог в історії”.

“Я готовий очолити партію й розвивати те, що було започатковано однією людиною більше, ніж будь-ким іншим… Кір повернув Лейбористській партії можливість змінювати життя людей, і саме цим ми й займалися останні два роки”, – заявив Бернем.

Крім того, він додав, що прагне до “нової політики”, заснованої на розв’язанні проблем, а не на “наборі політичних очок”.

“Я працюватиму над створенням нової політики. Країна відчайдушно цього потребує. Нам, можливо, приносить задоволення набирати очки за рахунок інших. Але громадськості – ні. Як політики можуть вказувати пальцем на інших, коли рівень життя падає? І політика загалом не працює на благо людей. Вона викликає у них роздратування і змушує відвертатися від неї”, – сказав Бернем.

Позиція Бернема щодо України

Раніше Енді Бернем пообіцяв продовжувати підтримку України на колишньому рівні. Він повідомив, що його зовнішньополітичними пріоритетами на посаді глави уряду будуть підвищення національної безпеки Великої Британії, зміцнення діючих альянсів, розширення співпраці з Європою, а також підтримка України у війні з Росією.

Бернем зазначив, що Британія стикається зі все більш небезпечним світом, де “зростає російська агресія, конфлікт на Близькому Сході, кліматична та енергетична нестабільність, а також технології, які швидко змінюють характер війни за кордоном і безпеку вдома”. Він пообіцяв продовжувати курс свого попередника щодо збільшення оборонних видатків, посилення ролі в НАТО та тісної співпраці з європейськими країнами.