За погодженням з Президентом Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків Міністра оборони, а Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків Міністра закордонних справ.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Інше ТВ.



«Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики», – зазначив очільник Уряду.



Також відповідно до рішень парламенту було реорганізовано структуру міністерств. «Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту», – поінформував глава Кабміну.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський запропонує парламенту Євгенiя Хмару на посаду міністра оборони