Полювання на українців у Польщі триває. Про це заявив спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий, передає Nexta.

-Я засуджую антиукраїнські висловлювання Сеймі. У цієї ненависті обличчя Кароля Навроцького, Даріуша Матецького, Кшиштофа Босака, – сказав Чажастий і назвав ще кілька прізвищ.

-Від польських політиків ми чуємо: «Жодного українського компонента в польських школах»; «Повна полонізація українських дітей»; «Обов’язкове підписання кожним громадянином України антибандерівської декларації».



Стосовно інших народів треба бути людиною, а не політичною гієною. Спочатку з’являються слова ненависті, потім — побиття, далі — ніж і смерть, – попередив спікер Сейму.