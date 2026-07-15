Нижня палата Конгресу ухвалила законопроєкт, відповідно до якого у Сполучених Штатах більше не відбуватиметься сезонне переведення годинників, пише ЛБ.

308 конгресменів підтримали ініціативу назавжди залишитися на так званому літньому часі, який відрізняється від стандартного на одну годину вперед.

Автори документа аргументували, що прості американці хочуть мати більше сонячного світла ввечері, аніж вранці. Натомість критики наголошували, що дітям взимку доведеться чекати на шкільні автобуси у темряві, так само як дорослим їхати на роботу ще до світанку.

Для скасування переведення стрілок, яке було однією з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа, потрібна згода Сенату і підпис глави держави. Настрій у верхній палаті щодо цієї ідеї поки невідомий, хоча чотири роки тому сенатори вже давали згоду на те, щоб зафіксувати літній час.