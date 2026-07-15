«Ми підозрюємо, що Росія планує використати українські безпілотники для нападу на державу-члена НАТО або на себе, щоб виправдати напад», – сказав Радослав Сікорський. Під час свого візиту до США міністр закордонних справ підтвердив, що Польща очікує операції під чужим прапором, і додав, що українські безпілотники можуть відіграти ключову роль.

«Саме такі дії (Путін) може планувати», – цитує Сікорського Polsat news.

Путін навіть сказав щось подібне близько місяця тому. Він заявив: «Якщо на нас нападе країна НАТО, ми відповімо». Тому ми підозрюємо, що він планує підготувати українські безпілотники та використати їх для нападу на країну НАТО або Росію, а потім відповісти на таку атаку», – сказав Сікорський.

«Саме такі дії він може планувати, бо він у відчаї та програє», – оцінив дії Володимира Путіна міністр закордонних справ Польщі.

Сікорського також запитали про коаліцію з протиракетної оборони, створену в понеділок у Парижі. Дев’ять європейських країн, включаючи Україну, мають спільно розробляти систему оборони. Польща була відсутня на установчій зустрічі. За словами міністра закордонних справ, формат коаліції є відкритим, і польські компанії зможуть до неї приєднатися в майбутньому.

«Формула співпраці між європейськими оборонними промисловостями для будівництва балістичних та протиракетних систем є відкритою (…). Як тільки польські компанії запропонують необхідні проекти, вони зможуть долучитися», – сказав Сікорський.

Під час прес-конференції на початку липня прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що «найближчі місяці можуть бути критичними» щодо російських провокацій, як проти країн Балтії, так і проти Польщі.

«Такі режими завжди так роблять. Я пам’ятаю провокацію в Глівіце в 1939 році, коли абверисти, переодягнені в польських солдатів, захопили радіостанції в тодішньому Рейху», – сказав Сікорський.

«Наше послання Володимиру Путіну таке: ми знаємо, що ви плануєте, не робіть цього», – заявив міністр закордонних справ.