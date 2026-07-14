Вчора, 13 липня, приблизно о 22:20, в районі перехрестя пр. Богоявленського та вул. Металургів у Миколаєві 25-річний водій Volkswagen Passat допустив наїзд на мопед Honda Dio під керуванням 17-річного водія, який зупинився на заборонений сигнал світлофора, після чого зник із місця події.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів неповнолітнього мопедиста з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, поліцейські оперативно розшукали транспортний засіб та водія неподалік місця події.

Також правоохоронці встановили, що 25-річний керманич Volkswagen мав явні ознаки сп’яніння. За результатами освідування у медичному закладі, у нього виявили 1,62 проміле алкоголю.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласного главку поліції затримали водія-втікача у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами до п’яти років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину. Досудове розслідування триває.

Поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про подію, звернутись за телефонами: 093-429-91-63 або на спецлінію 102.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині в ДТП постраждали неповнолітній водій та малолітній пасажир мотоцикла (ФОТО)