Естонія розпочинає будівництво нової військової інфраструктури у місті Нарва, що розташоване поблизу кордону з Росією. База з’явиться навпроти російського Івангорода — на одній із найближчих до Санкт-Петербурга ділянок кордону НАТО.

Про це повідомляє ua.news.

Центр оборонних інвестицій Естонії вже оголосив конкурс на вибір підрядника для будівництва військового містечка. Проєкт вартістю близько 15 млн євро передбачає спорудження 12 будівель та необхідної інженерної інфраструктури на території понад 7,5 тисячі квадратних метрів.

Основний комплекс планують ввести в експлуатацію влітку 2028 року. Перші 150 військовослужбовців розмістять вже на початку 2027 року. Після завершення будівництва в місті дислокуватимуться близько 200 військових 1-ї піхотної бригади Сил оборони Естонії. Водночас база буде розрахована на 1000 осіб, що дасть змогу за потреби приймати підрозділи союзників по НАТО.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур раніше назвав створення бази стратегічним рішенням у сфері нацбезпеки.

Проєкт затвердили ще минулого року, однак його реалізація затягнулася через необхідність врегулювати земельні питання та провести обговорення з місцевими жителями. Ідея викликала невдоволення частини мешканців Нарви — найбільш російськомовного міста Естонії. Деякі з них побоювалися, що військовий об’єкт може стати потенційною ціллю у разі конфлікту.

Створення бази є частиною програми зміцнення східного флангу Естонії та НАТО. Уздовж кордону з Росією триває зведення Балтійської лінії оборони. Зокрема Естонія вже розпочала будівництво протитанкових ровів. Також країна планує звести до 600 бункерів та інші інженерні оборонні споруди.

Як повідомляло Інше ТВ, Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал на полях саміту НАТО в Анкарі підписали так звану Drone Deal — угоду про співпрацю у сфері безпілотників.