Протягом минулої доби Сили безпілотних систем України уразили 15 ворожих суден.

Про це заявив командучач СБС Роберт “Мадяр” Бровді:

+11 за ніч 14 липня. 116 суден за 9 діб впольовано Птахами СБС у Азовському морі у межах операції “МоЛоЧКа”: 5 танкерів, 5 суховантажів та 1 буксир.

Тіньовий флот анорексує, але має зникнути, як вид.

Багато хто не розуміє, що відбувається навколо того морського бою. Звідки стіко тих суден-танкерів, яка їх місія і нащо Птахи СБС їх гамселять, не топлячи, але перетворюють у дрейфуючі морем примари. Знайду час, обовʼязково запишу відос з розʼясненнями.

Тут коротко поясню: ПАРАЛІЧ фідерного флоту рф (“курʼєрські” малі та середні 140-метрові плоскодонні танкери по 7000 тонн дедвейтом), як вагомої складової тіньового флоту рф, по суті унеможливлює вивіз на експорт “чорного золота” з баз портової нафтоперевалки та наливайок рф Волго-Донським каналом та Азовським морем до великих танкерів, що не проходять по осадці до нафтотерміналу чи порту і вимушено танкеруються (завантажуються) з ємкостей тих танкерів-курʼєрів у Чорному морі на рейді, приймаючи на борт обʼєм з 12-15 таких шниряючих водою плавзасобів. Також випалювання цих хробачих верблюдів-танкерів (і буксирів, що їх наполегливо таскають морем після ураження), обмежує доставку дефіцитного бензину у Крим через вузьке горло мілководдя Азовського моря, залишаючи основним і дуже небезпечним способом доставку авто- та жд цистернами, котрі теж знаходяться під вогневим контролем Волелюбного Українського Птаху асфальтом чи коліями.

Складне речення склалося, але допитливі розберуться. Інше запишу невдовзі більш розбірливо, пообіцяв.

Працюймо, Джентельмени! Роботи йобом.