Домовленостей досягнуто за результатами зустрічі заступника Міністра розвитку громад та територій України Сергія Деркача з Міністром інфраструктури та транспорту Греції Христосом Дімасом. Відповідне підтвердження вже отримано від грецької сторони.

Про це повідомляє Мінрозвитку, передає Інше ТВ.

Отримані дозволи дадуть змогу українським перевізникам виконувати туристичні рейси та організовані групові перевезення між Україною та Грецією — одним із найпопулярніших напрямків літнього сезону.

«Греція є популярним напрямків для нерегулярних пасажирських перевезень. Тому наявність дозволів безпосередньо впливає на можливості українських перевізників працювати на цьому ринку. Водночас важливо, що погоджена кількість дозволів не є остаточною квотою. Ми домовилися з грецькими партнерами: якщо українські перевізники використають їх у повному обсязі, Греція відкриє додаткову кількість дозволів. Це дозволить оперативно реагувати на реальний попит і підтримати роботу українського бізнесу», — зазначив заступник міністра Сергій Деркач.

Мінрозвитку продовжує працювати з країнами-партнерами над розширенням доступу українських перевізників до міжнародних ринків.

Сьогодні українські перевізники можуть здійснювати нерегулярні пасажирські перевезення за дозволами до понад 20 країн, і цей перелік продовжує розширюватися.

Найближчим часом дозволи будуть доступні до замовлення українським перевізникам.

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