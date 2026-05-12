Із 1 січня 2027 року між Україною та Боснією і Герцеговиною запрацює лібералізація вантажних перевезень. Це означає, що двосторонні та транзитні перевезення між країнами здійснюватимуться без потреби у дозволах.

Відповідних домовленостей команда Мінрозвитку досягла під час першого засідання Змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень у Сараєво, інформує Мінрозвитку.

До запуску «транспортного безвізу» сторони також погодили збільшення квоти дозволів на вантажні перевезення до кінця 2026 року.

Лібералізація перевезень дозволить зменшити адміністративне навантаження на перевізників та зробити міжнародну логістику більш прогнозованою й ефективною.

Боснія і Герцеговина стане вже 36 країною у переліку держав, з якими Україна має лібералізовані умови вантажних перевезень.

