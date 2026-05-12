Завтра о 12.00 продовжиться засідання суду щодо обрання Андрію Єрмаку запобіжного заходу, а поки що резюмуємо сьогоднішнє засідання і те, що говорив сам Єрмак.

Колишній голова ОП Андрій Єрмак прокоментував справу щодо легалізації понад 460 млн грн.

-У мене є адвокат. Я самодостатня людина, я точно знаю, що я робив, чого я не робив, для того, щоб чесно дивитися будь-кому в очі та залишатися в країні, – цитують його Новини.LIVE.

-Мої плани зараз — відстоювати свої права, свою репутацію і продовжувати займатися адвокатською діяльністю, — сказав Єрмак.

Також екскерівник Офісу Президента заявив, що ігнорує інтерв’ю за участю скандальних осіб на кшталт Такера Карлсона, оскільки вони відкрито ображають Україну та її загиблих захисників. Нагадаємо, скоріше за все йдеться про Мендель, яка побувала на інтервʼю у Карлсона.

Під час брифінгу у ВАКС між Андрієм Єрмаком та ексрозвідником Романом Червінським виникла словесна перепалка.

– Давно не бачив вас, пане Романе. Минулого разу ми зустрічалися, коли мій брат представляв вас як свого побратима.

У відповідь Червінський заявив, що брат Єрмака нібито просив гроші за зустріч із тодішнім керівником ОП.

Єрмак ці звинувачення заперечив.

-Я думаю, що це не відповідає дійсності. Тому що справа мого брата розслідувалася. І я думаю, що прийде час, і ми також проговоримо, про що ви тоді просили на цій зустрічі.

Ексглава ОП у спілкуванні з журналістами прокоментував заяви прокурора щодо видалення інформації про його закордонні відрядження, пояснивши, що всі поїздки мали виключно робочий характер, а причини зникнення даних будуть озвучені на закритій частині засідання через чутливість обставин.

Відповідаючи на запитання про можливий виїзд з України після свого звільнення, він заперечив перетин кордону і відкинув будь-які наміри тікати з країни.

-І хочу також зазначити, що моя родина, мої батьки, мій брат, який служить в ГУР й практично постійно знаходиться в зоні бойових дій, вони жодного разу (не їхали з України, — ред.), вони всі тут.

Також Єрмак нагадав про свій вибір залишитися в столиці 24 лютого 2022 року, натякнувши, що згодом суспільство запитає кожного про його реальний внесок у перемогу, і підсумував, що наразі фокусується на адвокатській діяльності.

Судове засідання у справі ексголови ОП Андрія Єрмака завершилося без обрання запобіжного заходу

Протягом трьох годин прокуратура зачитувала об’ємний пакет звинувачень, проте через велику кількість матеріалів захист не встиг з ними ознайомитися. Суд продовжить розгляд завтра о 12:00.

Наразі прокуратура наполягає на арешті або заставі у розмірі 180 мільйонів гривень. Єрмак повідомив журналістам, що таких грошей не має ані він, ані його друзі.

Обвинувачення також заявило про наявність у Єрмака 4 дипломатичних паспортів та понад 80 виїздів за кордон. Слідчі стверджують, що частина даних про перетин ним кордону після звільнення були стерті. Сам Єрмак категорично заперечив, що залишав Україну після відставки.

Ексголова ОП стверджує, що не має жодних прихованих активів і володіє лише задекларованими квартирою та автомобілем.

До суду не прийшов жоден представник групи підтримки чи колишніх соратників. На запитання преси про те, чи підтримує він зв’язок із Володимиром Зеленським, Єрмак відповідати відмовився.

У САП розповіли, як, за версією слідства, починалась справа «Династії»

Під час засідання у ВАКС прокурори заявили, що навесні 2020 року тодішній міністр розвитку громад Олексій Чернишов нібито вирішив побудувати елітне котеджне містечко «Династія» у селищі Козин на Київщині.

За версією слідства, містечко планували для осіб, які мають значний вплив на політичні та економічні процеси в державі.

У САП стверджують, що через неможливість самостійно профінансувати проєкт Чернишов залучив як майбутніх власників резиденцій тодішнього голову ОП Андрія Єрмака та підприємця Тимура Міндіча.

За даними слідства, ділянка Єрмака була зашифрована саме як «R2». R3 — для Міндіча і R4 — для Чернишова. Ще планувався будинок для загального користування під назвою R0 — для розміщення спа-зони.

Фінансування будівництва було здійснене різними способами:

– Готівка — була отримана злочинністю: відмиванням коштів з енергетики. Операції з фіктивних компаній. Готівка, яка не встановлена. І саме третій спосіб містив понад 70% фінансування.

