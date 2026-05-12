У столиці Румунії розпочинається саміт країн «Бухарестської дев’ятки» — формату, що об’єднує держави східного флангу НАТО.

На зустрічі очікують генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президента України Володимира Зеленського, який раніше отримав запрошення на саміт.

Першим до Бухареста прибув президент Польщі Кароль Навроцький, якого прийняв президент Румунії Нікушор Дан. Лідери Польщі та Румунії спільно головуватимуть на саміті.

Також запланована робоча вечеря за участі Рютте, Дана та Навроцького, окремо зустрінуться й лідери країн Північної Європи.

«Бухарестська дев’ятка» була створена у 2015 році як безпековий формат співпраці країн східного флангу НАТО.

