Україна намагається задіяти всі можливі міжнародні структури для евакуації людей, які страждають в окупованих Олешках та інших н.п. тимчасово окупованої Херсонщини. Про це та інші важливі події розповів президент Зеленський у вечірньому зверненні.

Разом із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко говорили з командувачем Повітряних сил по ситуації в деяких наших містах, наших громадах поблизу фронту – про обстріли, які там майже постійно. Особливо важка ситуація в Херсоні: росіяни влаштували там фактично сафарі проти людей. Треба значно посилити захист, більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, у місті.



Була також доповідь команди, що займається регіональною політикою, – віцепремʼєр Кулеба та заступник керівника Офісу Микита. Частково вдається відповісти на виклики, які є на окупованій території Херсонщини – в Олешках, у селах області. Дуже важка ситуація саме на цій частині окупованої території – дуже складно здійснювати евакуацію людей. І важливо, щоб міжнародні організації – усі, хто здатен допомогти із цим, – були задіяні й були активними. Обговорили деталі цього процесу. Вдячний усім, хто старається допомогти: і нашим партнерам, і обласній владі Херсонщини, омбудсмену, команді уряду.



Звісно, сьогодні були наші далекобійні санкції – санкції проти Росії за удари по Україні. Зокрема, регіон Оренбурга: більш ніж півтори тисячі кілометрів від України, об’єкти російської газової промисловості. Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії. Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом трьох днів знов удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається високою. Тому відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії – дотиснути до миру, як би це не було складно.



Хочу подякувати сьогодні європейським нашим партнерам: була зустріч на рівні радників із питань національної безпеки. Ми поступово просуваємо тему виробництва антибалістики у Європі, ми формуємо антибалістичну коаліцію. Варто це зробити, і зараз ми ближче до результату, ніж будь-коли. В сьогоднішній зустрічі країн по антибалістиці були представлені 13 країн та офіс Генерального секретаря НАТО. Важлива, дуже важлива ініціатива.



Загалом зараз українські позиції на фронті та в наших далекобійних санкціях і в спільних результатах із партнерами найвищі за роки. Треба тримати рівень і досягати результатів. Саме це ми й робимо. Кожен виклик, який є при цьому, все, через що ми проходимо, повинне завершуватися одним – тим, що ми всі так чи інакше допомагаємо Україні, робимо сильнішою нашу оборону й робимо вигіднішими наші спільні українські зовнішньополітичні позиції.

Не буває перемог когось одного й не буває стійкості когось окремо. Треба дійти до головної цілі, і це наша спільна ціль, яку ми не здаємо, – ми не здаємо нашу землю, наш суверенітет. Я вдячний усім українцям, усім українкам, хто разом на цьому шляху. Україна має вистояти у війні, захистити свою незалежність і гарантувати безпеку людям. Це обов’язково буде.