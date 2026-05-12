Серед нагороджених – поліцейські, які на сході країни тримають оборону та забезпечують правопорядок у регіоні.

Відзнаки Президента бійцям спецпідрозділу управління КОРД, батальйону поліції особливого призначення (стрілецький), роти поліції особливого призначення, а також ветеранам мав честь вручити начальник обласного главку поліції Сергій Махно, інформують в поліції Миколаївської області.

Поліцейські за мужність, відвагу та зразкове виконання службових обов’язків отримали відзнаки Президента України «За оборону України». Від початку повномасштабної війни з рф бійці спецпідрозділів поліції разом із Силами безпеки та оборони України мужньо відбивають ворожі штурми, тримають оборону на фронті та відстоюють незалежність країни.

Начальник Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Сергій Махно подякував правоохоронцям за щоденну роботу, самовідданість та професіоналізм: «Ці нагороди є свідченням поваги до вашої служби та щоденної готовності ризикувати життям заради безпеки держави і громадян».

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївські морпіхи відзначені відомчими нагородами (ФОТО)