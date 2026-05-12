Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак має чотири дипломатичні паспорти, найсвіжіший — терміном до 2030 року.

Про це заявила прокурорка на засіданні ВАКС з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку, передає кореспондентка hromadske.

Прокурорка наголосила, що Єрмаку закидають легалізацію коштів, які не входили до його офіційних доходів, тож вони не можуть визначати його майновий стан.

Окрім того, серед ризиків прокурори вказували, що Єрмак має достатньо коштів, щоб переховуватися як за кордоном, так і в Україні.

За даними слідства, в Андрія Єрмака є чотири дипломатичні паспорти (найсвіжіший — терміном до 2030 року). А з 24 лютого 2022 року до 20 листопада 2025 року він перетинав кордон 86 разів. Даних про період після цього у слідства немає, бо такі дані були видалені із системи.

На думку слідчих, оскільки Єрмак на посаді голови ОП спілкувався з багатьма іноземними службовцями, то має можливість звернутися до них з проханням перетнути кордон та переховуватися.

Двоє підозрюваних у межах цього провадження вже вживали заходів для приховування доказів — одна фігурантка сховала телефон і ноутбук.

Також в ході розслідування виявлено видалення з систем і реєстрів даних щодо Єрмака та його власності — прокурорка заявила, що нині відсутня інформація про його транспортний засіб. Сторона обвинувачення також не знайшла проєкт будівництва, бо учасники знищили докази. Так, правоохоронці заявили про високий ризик знищення доказів щодо Єрмака.

Серед іншого, слідчі вбачають можливий тиск на свідків.

В авто водія Єрмака під час обшуків знайшли документи з планами щодо кадрових призначень у СБУ, —повідомила прокурорка САП.

В авто вилучили три аркуші паперу з текстом, що починається словами: «СБ України: програма максимум».

Документи нібито містили плани щодо призначення низки осіб на керівні посади в СБУ, деякі з яких досі обіймають посади в СБУ. Імена в суді не озвучували.