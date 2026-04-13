З нагоди світлого свята Великодня командир 36 окремої бригади морської піхоти, підполковник Кирило Орлюк відзначив особовий склад відомчими нагородами.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бригади, передає Інше ТВ.

Комбриг привітав підлеглих зі святом, побажавши їм незламної витримки та наснаги у подальшій боротьбі за Батьківщину.

Підполковник Кирило Орлюк висловив щиру вдячність морським піхотинцям за вірну службу, а також за ті титанічні зусилля на полі бою та в тилу, які кожен воїн щоденно докладає задля нашої спільної Перемоги.

