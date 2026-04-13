12 квітня приблизно о 16:20 між селищами Березнегувате та Мурахівка Баштанського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Ford Ranger.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, за попередніми даними, водій авто, рухаючись автодорогою, виїхав за межі проїзної частини, де у подальшому транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди 41-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Ще троє чоловіків віком 23, 38 та 52 років, які перебували в салоні, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють обставини автопригоди та особу, яка перебувала за кермом.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за телефоном: 093-429-91-63 або 102.

