Музикант оркестру 36 окремої бригади морської піхоти, захисник Маріуполя та колишній військовополонений Андрій Герасимов вийшов на подіум UFW з особливою місією – нагадати суспільству про побратимів, які досі знаходяться у російському полоні.

«Пережити полон надзвичайно важко.

«Пережити полон надзвичайно важко. Це постійний голод, холод, знущання, приниження. Я провів там три роки. Мої побратими в таких жахливих умовах знаходяться вже чотири роки. Я не хочу, щоб про українських бранців забували, про них потрібно нагадувати за кожної нагоди, використовувати для цього усі публічні майданчики. Власне, так виникла ідея розповісти про моїх побратимів під час показу бренду Starchak. Його засновниця Марія Старчак підтримала мене і дала можливість провести таку акцію під час презентації колекції, візуалізувавши заклик до боротьби за повернення військовополонених у гаслі «Музика має бути вільною», – говорить Андрій Герасимов.

