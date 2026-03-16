Саудівська Аравія надає довгостроковим клієнтам нафти можливість отримувати свої асигнування на квітень через порт Янбу на Червоному морі, готуючись до тривалих перебоїв у постачанні в Ормузькій протоці.

Про це пише Bloomberg.

Покупці, які оберуть Янбу, отримають лише частину своїх щомісячних поставок через обмеження щодо обсягів сирої нафти, яку може перевозити трубопровід до порту, повідомили трейдери, яких поінформувала державна компанія Saudi Aramco. Інший варіант — отримувати нафту з Перської затоки, але з ризиком не отримати її, якщо протока залишиться закритою, сказали трейдери, які попросили не називати їх імен, оскільки їм не дозволено спілкуватися зі ЗМІ.

Aramco, найбільший у світі експортер нафти, минулого місяця відвантажувала 7,2 мільйона барелів сирої нафти на день, перш ніж Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, більша частина якої експортувалася з його терміналів у Перській затоці Рас-Танура та Джуайма. Саудівці мають трубопровід пропускною здатністю 5 мільйонів барелів на день, який проходить через країну до Червоного моря, хоча експортна потужність Янбу може бути меншою.

Aramco відмовилася від коментарів.

Саудівці зазвичай продають всю свою нафту за довгостроковими контрактами, основна частина яких йде до Азії. Sinopec, найбільший нафтопереробний завод Китаю, знижує ставки на 10%, щоб впоратися з дефіцитом, тоді як Японія почала випускати сиру нафту зі своїх національних резервів.

Цей вибір відображає невизначеність щодо того, як довго триватиме конфлікт на Близькому Сході та коли Ормузький протока може знову відкритися. Змінні пояснення президента Дональда Трампа причин початку війни залишили союзників і супротивників у невпевненості щодо того, коли він намагатиметься її припинити, і навіть якщо він це зробить, Іран не виявив особливої ​​готовності погоджуватися.

Трейдери заявили, що якщо війна продовжиться, нафта, завантажена в Янбу та спрямована до Азії, ймовірно, продаватиметься на основі доставки — це означає, що Aramco займається транспортною логістикою, — а не продаватиметься на звичайній основі завантаження, коли клієнти самі організовують доставку. За їхніми словами, нафта, яку пропонують нафтопереробним заводам через Янбу, є лише сорту Arab Light.

Aramco нарощує поставки через Янбу з початку війни, яка триває вже третій тиждень. Саудівський виробник також зробив незвичайний крок, пропонуючи сиру нафту, що завантажується з порту, через тендери на спотовому ринку. Однак зараз він пропонує контрактні поставки з терміналу в Червоному морі.

Поза межами Азії деякі європейські нафтопереробні заводи повідомили, що отримали менші контрактні обсяги сирої нафти від Aramco. Один великий переробник не отримав жодних обсягів для завантаження наступного місяця, а іншому було виділено менше, ніж було запрошено.