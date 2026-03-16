За фактом вибуху у житловому будинку, внаслідок якого загинули двоє дівчат та ще один хлопчик травмований, розпочато розслідування.

За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило вибух та загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України), повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 15 березня 2026 року близько 20:00 у селищі Братське Вознесенського району стався вибух у приватному житловому будинку. Попередньо встановлено, що вибух міг статися внаслідок витоку побутового газу під час приготування їжі.

У момент події в будинку перебувала 28-річна жінка з трьома малолітніми дітьми, які того ж дня прибули до будинку для тимчасового проживання.

Унаслідок вибуху двоє дітей – 12-річна та 3-річна дівчинки — від отриманих тілесних ушкоджень померли у кареті швидкої медичної допомоги. Ще одну дитину, 8-річного хлопчика з травмами госпіталізовано до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Мати дітей також отримала тілесні ушкодження та перебуває на лікуванні.

Вибух спричинив значні руйнування будинку — пошкоджено стіни та обвалився дах.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини та причини трагедії.

Хід розслідування перебуває на контролі керівника Миколаївської обласної прокуратури.

