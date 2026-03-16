Подія сталася 14 березня близько 23:00 у Миколаєві. Операторам спецлінії 102 місцева жителька повідомила, що на вулиці між кількома чоловіками відбувається бійка.

За інформацією поліції Миколаївської області, на місце події оперативно прибули екіпажі патрульної поліції. Правоохоронці виявили на землі чоловіка без свідомості та викликали швидку медичну допомогу. Медики провели реанімаційні заходи, однак врятувати життя 25-річному потерпілому не вдалося.

У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції №2 Миколаївського райуправління, оперативники відділку та обласного главку поліції за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу встановили усіх учасників конфлікту.

Поліцейські з’ясували, що потерпілий разом із знайомими перебував на прибудинковому проїзді. У цей час до будинку під’їхав автомобіль, з якого вийшли двоє 27-річних чоловіків. Між ними та компанією молодиків виникла словесна суперечка, під час якої зловмисники почали наносити потерпілому численні удари руками та ногами по тулубу. Після чого вони повалили його на землю та вчинили удушення. Смерть 25-річного чоловіка настала внаслідок механічної асфіксії.

Слідчі поліції затримали двох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб». За скоєний злочин їм загрожує до довічного ув’язнення.

Найближчим часом суд обиратиме зловмисникам запобіжний захід.

Триває досудове розслідування за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

