Інцидент стався ввечері 2 березня в одному із сіл Синюшинобрідської громади. До Первомайського райвідділу поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його цивільна дружина пізно ввечері повернулась додому в стані сп’яніння з чисельними тілесними ушкодженнями і, нічого не пояснивши, лягла спати, а згодом померла.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в ході проведення першочергових слідчих та розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний заявник – 33-річний військовослужбовець, який самовільно залишив частину та співмешкав із потерпілою. Перебуваючи в стані сп’яніння, фігурант на тлі ревнощів наніс битою чисельні удари по всьому тілу 24-річної жінки, завдавши їй несумісні із життям травми. Задля уникнення покарання зловмисник намагався приховати сліди злочину, сховавши речі зі слідами крові та знаряддя злочину, а потім вигадав історію, яку в подальшому і розповів операторам спецлінії 102.

З місця злочину поліцейські вилучили одяг, постільну білизну, мобільні телефони та знаряддя злочину – дерев’яну биту, які направили на відповідні експертні дослідження.

Правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої».

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. За скоєний злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

