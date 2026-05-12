Сьогодні ввечері ворог атакував Дніпропетровщину дронами – 6 людей загинуло, відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Інше ТВ.

Так, внаслідок атаки на Кривий Ріг дві людини загинули.

Четверо загиблих у Дубовиківській громаді, що на Синельниківщині, – ворог завдав удару авіабомбами. Троє людей дістали поранень – це чоловіки 37, 48 та 51 року, всім надають необхідну допомогу.

Як додає керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, внаслідок прямого влучання «шахеда» в житловий будинок загинули чоловік 43 років та жінка 65 років.

Маленькій дев’ятимісячній дівчинці відірвало ніжку – на швидкій уже евакуйовано до лікарні, їй надається вся необхідна допомога.

