Українські дрони летіли понад 12 годин, перш ніж розправили крила та врізалися в нафтопереробний завод у сибірському місті Омськ. Їхній політ довжиною 1500 миль став найдовшим ударом української армії – еквівалентом трьох польотів по всій Великій Британії, пише The Telegraph.

За кілька днів атака зупинила роботу найбільшого російського виробника бензину, поглибивши кризу постачання, викликавши паніку у громадян та спонукавши владу заборонити експорт дизельного палива.

Але це також продемонструвало Москві, що місця, які колись вважалися захищеними завдяки своїй величезній віддаленості від лінії фронту, тепер знаходяться під прицілом Володимира Зеленського. Це проблема, на яку немає негайної відповіді.

«Ми повністю виключили саму ідею про те, що Росія має стратегічний тил», – сказав президент України на саміті НАТО в Анкарі. «І це не виняток. Це нова реальність», – додав він, описуючи успіх нових дронів великої дальності як частину «революційних змін» у війні.

Маючи таку велику дальність дії, Україна тепер може загрожувати нафтопереробним заводам та інфраструктурі по всьому Сибіру, ​​а також військовим базам та найбільшому російському терміналу для зрідженого природного газу.

Президент Росії Володимир Путін був змушений намагатися укрити сотні цілей, які здавалися безпечними через своє розташування, що посилювало тиск на обмежені запаси засобів протиповітряної оборони та повільні ланцюги поставок.

Щоб досягти своєї цілі, безпілотники FP-1, виготовлені українською компанією Fire Point, були зроблені легшими, зі збільшеним розмахом крил та збільшеним розміром паливного бака.

Київські пілоти працювали «більше тижня» над траєкторією польоту, яка б оминула російські засоби протиповітряної оборони, за словами Дениса Штілермана, співзасновника Fire Point.

Безпілотники FP-1, виготовлені Fire Point, були зроблені легшими, їхній розмах крил був збільшений, а розмір паливного бака збільшений

Після запуску безпілотники просто йшли за заздалегідь запрограмованим маршрутом.

Щоб допомогти їм на цьому шляху, Україна систематично погіршувала мережу московських радарів та ракетних батарей класу “земля-повітря”, включаючи “Панцир” та С-400, які до війни викликали заздрісні погляди в усьому світі.

Повідомляється, що ЦРУ також допомагало Києву визначати та прокладати маршрути через дедалі проникніший повітряний простір Москви.

“Ні за що”, – сказав доктор Томас Вітінгтон, науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб, коли його запитали, чи міг він передбачити, що безпілотник завдасть удару так далеко в Росію.

Масове поширення завжди здавалося “напрямком руху”, – сказав він The Telegraph. Але використання Україною безпілотних літальних апаратів на стратегічному рівні є “повною несподіванкою”.

Кампанія з глибоких ударів створила 35-відсотковий розрив у постачанні бензину до Росії, спричинивши довгі черги по всій країні та змусивши Путіна зіткнутися з найбільшою хвилею громадського невдоволення з початку війни.



Удар по Омську посилив паніку серед російського населення, яке постраждало від довгих черг на заправках та заборон на дизельне паливо. Фото: Олексій Малгавко/Reuters

Мережа протиповітряної оборони Москви була розроблена для захисту від літаків НАТО та балістичних ракет, а не від повільних роїв дронів, які літають низько над землею та видають різні радіолокаційні сигнатури.

Удар по Омську розчарував російських військових блогерів, які задавалися питанням, як такий цінний об’єкт міг бути уражений зброєю, яка, за даними місцевих систем повітряного оповіщення, пройшла через десятки областей на шляху до нафтопереробного заводу.

У понеділок Москва підняла в повітря винищувачі Су-57, щоб збити дрони. Але навіть ці передові літаки-невидимки не змогли зупинити кілька українських роїв від прослизання.

Нафтопереробний завод в Омську не мав власної протиповітряної оборони.

Супутникове зображення показує дим, що піднімається, та пошкодження на Омському нафтопереробному заводі після атаки дрона, Росія, 7 липня 2026 року.

Росія просто занадто велика, щоб забезпечити ракети класу “земля-повітря” або групи стрільців для захисту кожного елемента критично важливої ​​національної інфраструктури. Ті, що в неї є, зосереджені навколо великих міст і лінії фронту.

«Це свого роду викривальне розуміння протиповітряної оборони Росії на даний момент», – сказав The Telegraph Кайл Глен, розслідувач відкритих джерел.

«Здається, вони надають величезного пріоритету Москві та, можливо, Санкт-Петербургу. Але якщо ці українські дрони зможуть прорвати перший паркан, за ним майже нічого не зупинить».

Олексій Чадаєв, російський імпресаріо з дронів і колишній співробітник Кремля, сказав, що атака виявила провал «пострадянського капіталізму» – і необхідність мобілізації цивільного населення в команди боротьби з дронами.

З початку року Україна посилила атаки на російські системи протиповітряної оборони і різко збільшила кількість глибоких ударів – з 85 у лютому до 172 минулого місяця, за даними Генерального штабу.

Беспілотник наближається до системи ППО С-400 під час атаки в Косенках, Брянська область, Росія, 6 липня 2026 року. Фото: Роберт Бровді через Telegram/Reuters

Завдяки своєму легкому корисному навантаженню, далекобійні безпілотники найкраще працюють проти слабозахищених та легкозаймистих цілей, таких як нафтопереробні заводи.

Але оскільки російська ППО зношується, Київ також почав завдавати більше ударів своєю крилатою ракетою вітчизняного виробництва «Фламінго», яку також виробляє Fire Point.

«Більшість людей погоджуються, що її легко побачити і її має бути легко перехопити», – сказав пан Глен. Тим не менш, минулого місяця кілька ракет “Фламінго” врізалися в ключовий російський збройовий об’єкт у Волгограді, спричинивши значну пожежу своїми боєголовками вагою приблизно 1000 кг.

За даними Fire Point, максимальна дальність польоту FP-1 становить 2100 миль. Компанія виробляє близько 200 одиниць на день, вартістю близько 50 000 доларів США (37 300 фунтів стерлінгів) кожна.

Армія Путіна стикається з серйозним, потенційно нездоланним викликом у захисті свого “стратегічного тилу” від ланцюга поставок, який вже функціонує такими темпами.

Знімок екрана показує, як український безпілотник влучає в офіс мера Казані в Росії

Український безпілотник влучає в офіси мера Казані Фото: Baza

Фабіан Гоффман, експерт з ракет Норвезького інституту оборонних досліджень в Осло, розповів The Telegraph, що мало що заважає Fire Point розширити дальність польоту безпілотника до 2500 миль і більше.

“Як тільки у вас є підтвердження концепції, досить легко поступово розширювати дальність системи”.

Серед цілей, які зараз або незабаром будуть у досяжності, є найбільший у Росії завод з виробництва зрідженого природного газу на арктичному півострові Ямал, а також насосні станції, які транспортують дедалі рідкісніші запаси нафти по всій країні.

Минулого місяця Путін пообіцяв побудувати більше систем протиповітряної оборони для боротьби з українськими бомбардуваннями. Цього тижня він закликав керівників будувати невеликі, «чайникові» нафтопереробні заводи.

Володимир Путін оглядає салон нового російського цивільного літака під час відвідування аеродрому Раменкоє 24 червня 2026 року в Жуковському, на схід від Москви, Росія. Фото: Автор/Getty Images

«Це добре для довгострокового прагнення», – сказав доктор Вітінгтон. «Але це не вирішує вашої нагальної проблеми.

Крім того, збільшення кількості засобів протиповітряної оборони, які ви будуєте, вимагає більше грошей, більше компонентів, більше промислової потужності – і кожна батарея С-500, яку ви будуєте, – це ще щось, що ви не будуєте на фронті».

У Telegram Чадаєв закликав до збільшення інвестицій у дешеві перехоплювачі та багатошарову протиповітряну оборону, що зробить Росію менш залежною від дорогих систем, таких як «Панцир», для збивання загроз.

Московський безпілотник-перехоплювач «Єлка» блідне в порівнянні з його українськими аналогами. Солдати скаржаться, що він помилково відстежує птахів і погано працює, коли погода не сонячна та безвітряна.

Росії потрібні невеликі мобільні групи протиповітряної оборони, розкидані по всій країні, стверджував пан Чадаєв. Це означає залучення цивільних осіб до цих зусиль.

«Війна безпілотників [показує], що капіталізм пострадянського типу зазнав невдачі», – сказав він. «Не через комуністичне відродження. А просто тому, що колесо технологій безпеки повернулося.

«Скажу прямолінійніше. Модель, яку ми розробляємо, де захист від безпілотників є завданням армійської протиповітряної оборони плюс [регіональних] губернаторів, щойно показала свою неефективність в Омську.

«Армія просто не має персоналу для організації зональної оборони… Нам потрібна єдина федеральна цивільна система для контролю нижнього повітряного простору».

У попередньому дописі російський експерт з безпілотників закликав Путіна «призупинити» війну, щоб Москва могла краще підготуватися.