З 10 по 12 липня у Мілані (Італія) проходив заключний етап Кубка світу з художньої гімнастики.

У складі національної збірної команди України у групових вправах виступила представниця Миколаївської області Валерія Перемета.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, українська команда у складі Поліни Городничої, Діани Баєвої, Таїсії Редьки, Валерії Перемети та Олександри Ющак виборола бронзову нагороду у вправі з трьома обручами та двома парами булав.

За свій виступ українська команда набрала 26,950 бала та посіла третє місце. Перемогу на етапі Кубка світу здобула збірна Китаю (28,100), срібними призерками стали представниці Німеччини (27,300).

Ця бронзова нагорода стала першою медаллю національної збірної України у групових вправах у нинішньому сезоні.

Як повідомляло Інше ТВ, минулого року миколаївська гімнастка Валерія Перемета у складі команди стала чемпіонкою світу (ФОТО)