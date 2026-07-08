Вчора, 7 липня, приблизно о 19:45, у селі Нова Богданівка по вул. Вільна сталась дорожня транспортна пригода за участі мотоцикла LFAN SR 220 під керуванням 17-річного неповнолітнього та автомобіля ВАЗ НІВА, за кермом якого перебував 27-річний водій.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок зіткнення транспортних засобів водія мотоцикла та його 14-річного пасажира із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Поліцейські відділення поліції №5 Миколаївського райуправління поліції просять громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном: (0512) 53-13-41 або 102.

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