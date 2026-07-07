Безальтернативне тримання під вартою – у Миколаєві суд обрав запобіжний захід водієві, який спровокував ДТП з 12 загиблими.

Сьогодні, 7 липня, за клопотанням слідчих слідчого управління обласного главку поліції та за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури суд обрав запобіжний захід 45-річному водієві Nissan Murano у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Нагадаємо, що 4 липня на автодорозі «Одеса – Мелітополь –Новоазовськ» підозрюваний, керуючи кросовером, створив аварійну ситуацію. Внаслідок цього відбулося зіткнення пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вантажного автомобіля Volvo. Від отриманих травм 12 людей загинуло та шестеро травмовано.