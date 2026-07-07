07 липня о 06:00 до Служби порятунку Рівненщини надійшло незвичне повідомлення від схвильованого підлітка. Хлопець розповів, що на вулиці Київській у місті Рівне в комірці поштомата опинилася зачиненою дівчина. Самостійно відкрити комірку він не зміг, тож звернувся по допомогу до рятувальників.

На місце події оперативно прибули бійці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального інструменту рятувальники швидко відкрили комірку та визволили дівчину.

На щастя, медична допомога їй не знадобилася.

Рятувальники готові прийти на допомогу у будь-якій надзвичайній ситуації — навіть якщо вона здається незвичною. Не зволікайте звертатися за номером 101, коли існує загроза життю чи здоров’ю.